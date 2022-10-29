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Ömer’i dehşete düşüren hamle

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle bu akşam atv’de

29.10.2022

Ömer’i dehşete düşüren hamle

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu ise, Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, bu akşam yine kendi saatinde izleyiciyle buluşacak.

İPLER İYİCE GERİLECEK
Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı yapım, 65'inci bölümüyle nefesleri kesecek. Asiye'nin çaresizce aldığı karar, Ömer'i şoke ederken; Şengül ve Gönül arasındaki ipler iyice gerilir. Akif para kazanmak için bu sefer farklı bir yola başvurur. Ataman Koleji'nde bir proje ödevi için grup olan çocukların arasındaki gerginlik daha da büyür. Nebahat ve Akif'in gün geçtikçe artan samimiyeti, Suzan'ın dikkatini çekerken, Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okulda Ömer'le beraber bir ceza alan Sarp'ın son hamlesi ise, Ömer'i büyük bir dehşete düşürür. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de.

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