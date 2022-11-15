Sanat camiası tek yürek oldu

İstanbul'da yaşanan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırıya sanat camiasından tepki üstüne tepki geldi. Üzüntülerini dile getiren ünlüler, vefat edenlere de başsağlığı diledi. Müge Anlı, Haluk Levent, Demet Akbağ, Burak Özçivit gibi çok sayıda isim terörü lanetledi.

YAPANLARA LANET OLSUN

Ünlü şarkıcı Alişan, "Ne geçti elinize masum insanları öldürdünüz de ne oldu. Bu saldırı emrini verenler çok merak ediyorum amacınız ne? Yıllarca patlattığınız bombalarla, aldığınız canlarla ne geçti elinize? Kaç ailenin ocağını söndürdünüz, ateş düşürdünüz de ne oldu? Allah sizi kahretsin" diye bir yazı paylaştı.

Derya Baykal ise, "Dün yine yandı yürekler... İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum..." dedi. Usta isim Filiz Akın da yine tepkisini dile getiren isimler arasındaydı. Akın, "İstanbul İstiklal Caddesinde yaşanan olay sonrası kaybolan canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken terörü tüm kalbimle lanetliyorum..." dedi.

Mahsun Kırmızıgül, "İnanıl gibi değil. Yapanlara, yaptıranlara lanet olsun." derken Demet Akalın da paylaşım yaparak, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" dedi.

ALLAH SİZİN YANINIZA BIRAKMASIN

Usta sanaçı Bülent Ersoy, "İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun." derken sanatçı Işın Karaca, "Allah sizin yanınıza bırakmasın! Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin" diye bir mesaj paylaştı.

'KENDİ KANINIZDA BOGULACAKSINIZ'

BERK Oktay da hain saldırıyı kınayan isimler arasındaydı.

Oktay, "Yapan ve yaptıran şerefsizler. Bebek katilleri... Bilin ki biz öyle bir milletiz ki en zor günümüzde tek yumruk oluruz. Teröre destek veren, çıkarı uğruna kullanan kim varsa Türk halkı karşısında yerle yeksan olur. Kendi kanınızda boğulacaksınız" dedi.