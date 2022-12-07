İstanbul’dan ilham alan gelinliklere tam not

Gelinlik modasının lider markaları arasında yer alan Sima Couture, yeni sezon tanıtımını Çırağan Sarayı'nda yaptığı defile ile gerçekleştirdi.

ÇİFTLERİN HAYALİ

Yerli ve yabancı modellerin kıyafetleri sunduğu etkinliğe ünlüler, iş insanları, moda önderleri, gazeteciler ve fenomen isimler katıldı. Fatih Ömercikoğlu'nun koreografisini yaptığı defilede tanınmış isimler podyumda yürürken kıyafetler de davetlilerden tam puan aldı. 2023'de herkesin gözdesi olması beklenen markanın sahibi Silva Erkoç ve Sima Couture İstanbul'un sahibi Duygu Akdeniz, "Dünyada tanınan bir Türk markamız olan Sima Couture'in yeni koleksiyonunu ilk kez İstanbul'da tanıtıyoruz. Avrupa ve Amerika'da çok bilinen markamızı İstanbul'a getirmekten çok mutluyuz. Kreasyonumuzda eski İstanbul'dan ilham alarak çiftlerin hayallerini gerçekleştiriyoruz" dedi.



Sima Couture'ün sahibi Silva Erkoç ve Sima Couture İstanbul'un sahibi Duygu Akdeniz, "Markamızı İstanbul'a getirmekten çok mutluyuz" dedi.