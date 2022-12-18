Mazisi vahşilikle dolu şeytan yuvası

atv'nin önemli konulara ışık tutan dizisi Yalnız Kurt, bu hafta da heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Konsüldeki karışıklıkların yanı sıra hainlerin YPG'ye verecekleri desteklerin de anlatıldığı bu bölümde, yeni devletin kurulacağına olan inançlarıyla planlarını nasıl hayata geçirdiklerine vurgu yapıldı. "Konjonktür hiç olmadığı kadar uygun. Hem kuzeydeki hem batıdaki dostlarımız bunu çok istiyor.

"ONLARIN HEPSİ CELLAT"

Türkleri aşıp bu yeni devletin kurulması kolay değil ama eninde sonunda bağımsız devletimiz ilan edilecek" diyen konsül üyeleri, "Tarihte imkansız gibi görülen şeyler konuşulmaya devam ettikçe normalleşir. Zamanla herkes benimseyecek. Doğru zaman için biraz sabretmek lazım. Ama önce dijital para sürecini tamamlamak lazım" diye konuşurlar.

Merkez Bankası dijital yazılım ekibinin başındaki kişinin Doğan Sakınmaz ve Barış Serbey'in korumasında olduğu öğrenilince buna yönelik bir plan yaparlar ve tuzak bir toplantı ayarlarlar. Halit Yıldırım, Harun Karacabey'den boşalan koltuğa oturduğunu ilan ederken, diğer konsül üyelerinin alçakça yüzlerini de deşifre eder Can Karacabey'e: "Muammer Hoca, Afrika'da sahip olduğu topraklar toplu mezarlarla dolu. Menfaati söz konusu olursa kundaktaki torununa bile acımaz. Raşit Hanzade, şu andaki oturduğun evin yedi göbekten sahibi, hiddetlenirse hepimizi sokağa atar. Peyami çevreci, zehirlediği kurbanlarının videolarını seyretmeden uyumaz. Gani bir eve soktuğu ailesini diri diri yakmış, dağda sırt sırta çarpıştığı arkadaşlarının cesetlerini çiğneyerek İstanbul'a gelmiş. Yücel Müdür, büyük zekası beyninden çıkarılıp başkasının eline verilmiş bir cellattır o..."

FETTAH DAHHAK PUSUDA

Yücel Müdür'e Fettah Dahhak'la görüşmesini hızlandırmasını söyleyen Halit Yıldırım, ikinci görevini devletin içinde dijital Türk lirası şifrelerini öğrenmesini söyler ve ekler: "Devletin içine sızmış senin gibi bir kripto silahlardan çok tehlikelidir." Kumandan Ahmet Müdür'le önemli konularda konuşur. Kumandan Ahmet Müdür'e, "Makamın boşluk kaldırmaz. Dahhak'ın adamları pusuda bekliyor. Birimizin ayağı takılsa kendileri atlayacak boşluğa. Onların asıl işleri ayak kaydırıp tuzağa düşürüp layık olmadıkları makamı gasp etmek" diye öğüt verir.

SADIK OLANI İHYA İHANET EDENİ İMHA EDER

KONSÜLÜN başına geçmek için her yolu deneyen Halit Yıldırım Harun Karacabey'in ölümünden sonra bu emeline ulaşır. Konsüldeki ilk toplantıda, "Bu kutlu masa sadık olanı ihya, ihanet edeni imha eder" diyen Yıldırım, diğer üyelerin sadakat bildirmesinin ardından amacına ulaşır ve kendinden boşalan koltuğa da Can Karacabey'i getirir.

FETÖ'CÜLERE YENİ GÖREV EMRİ

DİJİTAL para yazılımcısının kaçırılması için devreye giren FETÖ'cü Yücel Müdür, deşifre olmamış bir başka FETÖ'cüye bu görevi verir. Elini öperek Yücel Müdür'den icazet alan görevli, bir toplantı ayarlayarak yazılım ekibini ele geçirir.