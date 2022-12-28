Buca’da Hayko Cepkin konseri

BUCA 2023'ü Hayko Cepkin ile kutlayacak. Buca Belediyesi tarafından organize edilen yeni yıl konseri 30 Aralık gecesi eski Buca Kaymakamlığı karşısındaki alanda gerçekleştirilecek. Bucalılar konsere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler. Buca Belediyesi 2023'e coşkulu bir "merhaba" için hazırlıklarını tamamladı. Buca'da her sene neredeyse geleneksel hale gelen yeni yıl konserlerinin bu yılki ismi Hayko Cepkin oldu.

BAŞKAN DAVET ETTİ

BUCALILARIN konser heyecanı ise şimdiden başladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kutlama için tüm Bucalıları konser alanına davet etti.