Evlilikler çatırdadı yollar ayrıldı

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 2022 yılında kimi jet hızıyla boşandı, kimi yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşiyle yollarını ayırdı. Çatırdayan ve ayrılık kararlarının alındığı evliliklerin bir çoğu uzun süre magazin haberlerine de konu oldu. İşte ünlüler dünyasından 2022 yılında yollarını ayıranlar:

TAKİPTEN ÇIKARDI

EROL KÖSE - FULDAN KÖSE: Ünlü isim Erol Köse'nin açtığı davanın 3 yılın ardından sonuçlanmasıyla birlikte, Erol Köse ve Fuldan Köse'nin evliliği 2022'de sonlandı.

FAZIL SAY - ECE DAĞISTAN: Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ece Dağıstan'la olan evliliği 2022'de boşanmayla sonuçlandı. Çift, boşanma davası çıkışı, el ele çekilen fotoğraflarını paylaşarak, boşanmaları en çok konuşulan çiftlerden biri oldu.

SİNAN AKÇIL - BURCU KIRATLI: 2018'de evlenen, dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift, evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan yeniden ayrılma kararı aldıklarını belirterek boşandılar.

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ECE BİNAY: 2016'da evlenen Mahsun Kırmızıgül ve Avukat Ece Binay çifti, 2022'de evliliklerini sonlandıran ünlü çiftlerden oldu.

PETEK DİNÇÖZ - SERKAN KODALOĞLU: 2014 yılında evlenen ve İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ünlü çift 15 Mart 2022'de tek celsede boşandı.

MERVE BOLUĞUR - MERT AYDIN:

MERVE Boluğur ve Mert Aydın çifti evliliklerinden 40 gün sonra boşanma kararı aldı. Son dönemde Merve Boluğur'un eşiyle paylaşım yapmaması ve yüzüğünü çıkarması sonrası ayrılık haberleri de doğruladı.

HADİSE - MEHMET DİNÇERLER:

Aşk hayatıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinden kötü haber geldi. Sürpriz evlilik 4.5 ayda sona erdi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Kısa süre içinde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikili, ayrılık haberlerini açıklama yaparak doğruladı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği, 2022'de kısa süren evliliklerden biri oldu.

CANER TURP-GİZEM GÜVEN

OYUNCU Gizem Güven, 2020 yılında 10 yıllık futbolcu sevgilisi Caner Turp ile Eylül 2020'de evlenmişti ve bu mutluluk maalesef uzun sürmedi. Gizem Güven ayrılık kararı aldıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Çift, 17 ay süren evliliklerini fikir ayrılıkları nedeniyle sonlandırdığı duyurdu.