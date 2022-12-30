Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel

ATV yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması, yılbaşı özel bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak. Geçtiğimiz günlerde 1000. bölüm kutlamalarını yapan yarışma, yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları konuk ediyor.

ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

HÜLYA Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler. Usta oyuncu Oktay Kaynarca ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak