Mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandırdılar

2022 yılında ünlü isimlerden ardı ardına bebek haberleri gelmeye başladı. Magazin camiasında ilk bebeklerini kucaklarına alanların yanı sıra ikinci kez anne baba olanlar da bir hayli fazla...



BAŞAK DİZER-KIVANÇ TATLITUĞ

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer (44), 15 Nisan'da ilk kez anne-baba oldular. Bir erkek çocukları olan ünlü çift, bebeklerine Kurt Efe adını verdi. 38 yaşındaki Tatlıtuğ mutlu haberi Twitter hesabından, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle duyurdu.

DEMET EVGAR VE LEVENT BABATAŞ

ÜNLÜ oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş Mavi adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.



MURAT YILDIRIM - IMAN ELBANİ

ALTI yıl önce evlnen oyuncu Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin bebekleri doğdu. Elbani ile Yıldırım, kızlarına 'Miray' adını verdi.



GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

GUPSE Özay ile Barış Arduç ilk kez ebeveyn oldu. Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi. Deliha setinde tanışan ikili, 2020 yılında evlenmişti.

SEDA BAKANALİ EREL

BİR süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül'de ikinci kızı Ela'ya kavuştu. 36 yaşında anne olan Bakan, hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali'de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek gülümsedi.



SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

İKİNCİ kez anne ve baba olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarına Leyla adını verdi.



SEDA ERDİM - ÜMİT ERDİM

SEDA Erdim ile Ümit Erdim, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2018'de ise kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.



HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, mayıs ayının sonunda oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı



AMİNE GÜLŞE - MESUT ÖZİL

ÜNLÜ futbolcu Mesut Özil ve model Amine Gülşe'nin ikinci bebekleri Ela dünyaya geldi.



SERAY SEVER - ERAY SÜNBÜL

SERAY Sever, Nisan 2022'de ikiz bebeklerini kucağına aldı. 49 yaşındaki sunucu Seray Sever ile eşi Eray Sünbül, ikiz kızlarına Sofia ve Alya adını verdi.



FULYA ZENGİNER - KUNTAY TARIK EVREN

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına aldı.

MERVE ÖZBEY-KENAN KOÇAK

ŞARKICI Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine girmişti. 2021 yılında kızı Elif Özüm'ü kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, 16 Eylül 2022 tarihinde oğlu Emir'e kavuştu.