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Haberler Sarmaşık Bravo bildiniz kargalar gaklıyor!

Bravo bildiniz kargalar gaklıyor!

9.1.2023

Bravo bildiniz kargalar gaklıyor!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor. Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" ifadelerini kullandı.
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