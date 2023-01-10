Kütahya’da Türk sanat müziği ziyafeti yaşandı

AKŞEHİR Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi, Akşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nu misafir etti.
KONUKLAR AYAKTA ALKIŞLADI
Türk Sanat Müziğinin çeşitli makamlarında 7 solo, 10 Türk Sanat Müziği eseri seslendiren koro, sanatseverleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı. Şef Alpay Batu eşliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korosu, performansıyla Kütahyalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.