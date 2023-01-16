Yeşilçam’ın Sevda’sı setlere döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 yıldır evcil hayvanlarıyla mütevazı bir yaşam sürdüren iki çocuk annesi usta oyuncu Sevda Aktolga, vizyona giren yeni filminin heyecanını yaşıyor. "Hababam Sınıfı Tatilde", "Gülen Gözler", "Şaban Oğlu Şaban", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Üvey Baba", "Binbir Gece" başta olmak üzere onlarca projede rol alan 65 yaşındaki başarılı oyuncu, Çağan Irmak imzalı "Sevda Mecburi İstikamet"te rol aldı. Senaryoyu ilk okuduğunda çok heyecanlandığını ifade eden oyuncu, "İnşallah bu projede olurum diye hep dua ettim" dedi.



"HOLLYWOOD'DA GİBİ"

Aktolga, "Bu kadar mutlu olduğum bir seti hatırlamıyorum. Yönetmenimiz, yapımcımız ve oyuncu arkadaşlarımız çok iyiydi. Kendimi başka bir boyutta hissettim. Biri prova olmak üzere üç kez sete gittim. Sete adeta sevgi yağmıştı. Sadece iki sahnede görünüyorum ama kendimi Hollywood'da gibi hissettim. Oyuncu Selçuk Yöntem başta olmak üzere yönetmen ve yapımcımız olağanüstü insanlar" diye konuştu.

KEMAL SUNAL'IN ATTIĞI TOKADI UNUTAMIYOR

Yeşilçam'da var olmanın farklı bir duygu olduğunu dile getiren Sevda Aktolga, "Sektörde bir Fatma Girik ya da Türkan Şoray çıkar mı, bilemiyorum . Çok farklı rollerle 'star' pozisyonuna geliyorlar ama aynı hızda kaybolup gidiyorlar" dedi. Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal'la olan bir anısını da paylaşan Aktolga, "Filmde bizi ıslatıyorlardı ve biz onları dövmeye çalışıyorduk. Onlar da bize vuruyordu. Kemal Sunal bana öyle bir tokat atmıştı ki, adeta beynim dönmüştü. Filmin en güzel sahnelerinden biriydi" diye konuştu.