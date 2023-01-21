Müge Anlı’dan dikkat çeken bileklik açıklaması

Hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında birçok gizli kalmış olayı ortaya çıkaran Müge Anlı, dünkü programında kendi özel hayatıyla ilgili bir detayı da izleyicileriyle paylaştı. Müge Anlı'nın dün yayınlanan programının yeni bölümünde yaptığı 'bileklik' açıklaması dikkat çekti.

İKİ TANE SAAT TAKMIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün renkli dakikalar yaşandı. İzleyiciler, programın değişmez isimlerinden avukat Rahmi Özkan'ın iki tane saat taktığını zannedince, Müge Anlı da bununla ilgili söylenenlere açıklık getirmek istedi. Rahmi Özkan, iki saat takmadığını, bir kolundakinin bileklik olduğunu izleyicilerle paylaştı. Müge Anlı, izleyicilerden gelen bilekliğe de dikkat çekti. Rahmi Özkan'ın kolundaki bileklikte mors alfabesiyle adının yazdığı açıklandı. Müge Anlı ise kendisinde de aynı bilekliğin olduğunu ve hiçbir zaman kolundan çıkarmadığını söyleyerek bilekliğin sırrını söyledi.

BİRBİRLERİNİN ADI YAZIYOR

Müge Anlı, aynısından programının değişmez isimleri Mehmet Şevki Sözen ve Rahmi Özkan'da da bulunan bilekliğin mors alfabesiyle yazıldığını, kendi taktığı bileklikte 25 Haziran'da dünya evine girdiği kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun isminin yazdığını ifade etti. Aynı bileklikten kocasında da olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu Müge Anlı, "Ondakinde de Müge yazıyor" dedi. Bu sözler üzerine stüdyodaki seyircilerden alkış koptu.