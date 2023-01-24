Klibini yönetmen eşi çekti

SEVİLEN şarkıcı Nadide Sultan, yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Güzel şarkıcının 5.5 yıl aradan sonra müzikseverlerin beğenisine sunacağı yeni şarkısının video klibi Kilyos sahilinde çekildi. Söz müziği Tan Taşçı, aranjesi Baran Etik, yapımcılığını Alpay Aydın'ın üstlendiği "Ona söyle" isimli cover çalışmada Nadide Sultan'ın şarkıdaki kendine has yorumu dikkat çekti. Aynı zamanda eşi olan ünlü yönetmen Hakan Yonat tarafından çekimleri gerçekleştirilen klipte, sanatçıya orkestra arkadaşları da enstrümanlarıyla eşlik etti. Sultan "Harika bir şarkıya yakışacak çok doğal bir klip geliyor. Klibi eşim çekince kendimi daha bir iyi hissediyorum" dedi.