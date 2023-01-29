Fatma Girik’in evi müze olacak

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in ömrünün son 30 yılını yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evi müze olacak. Kardeşi Günay Girik, bütün haklarından vazgeçeceğini, ablasının yaşadığı evin müze olmasını istediğini söyledi.

ABLAMI ÇOK SEVMİŞLER

Fatma Girik, ölümünün birinci yıl dönümünde Bodrum Torba Mezarlığı'nda anıldı. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ömrümün büyük bölümünü birlikte geçirdiğim ablam Bodrum'u, Bodrumlular ablamı çok sevmiş ve değer vermişti. Bodrum'da nereye gitsem Fatma Girik'in Bodrum için yaptıkları anlatılır. O'na duyulan sevgi ve saygının gereği ömrünün en güzel günlerini geçirdiği evinin müze haline getirilmesi" dedi. Adı Torba'daki bir çocuk parkına verilen Fatma Girik'in Atatürk Caddesi'nde denize sıfır villasının müze olmasını istediğini belirten ve anma töreninde konuşan Günay Girik, "56 yaşındayım ve 42 yılımı ablam ile birlikte geçirdim. O benim annem gibiydi. Nikahım o kıydı. Fatma Girik'in kardeşi olarak büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım" dedi.

ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ

Girik şöyle devam etti "Bu nedenle O'nun adını yaşatmak, çok sevdiği Bodrum ve Bodrumlularla birlikte anılmasını sağlamak istiyorum. Sonunda istediği gibi Memduh ağabeyin yanında yerini aldı, hepimiz bir gün mutlaka aynı yerde buluşacağız. Bir insanın ablasının bu kadar sevilmesi gerçekten çok önemli ve değerli."



ADI KENT İLE ÖZDEŞLEŞTİ

GÜNAY Girik, Zeki Müren, Bedri Koraman gibi birçok değerli isimlerin kent ile özdeşleştiğini belirterek, "Ben ablamın en güzel yıllarını geçirdiği evin Fatma Girik Müzesi olması yönünde karar aldım. Bu yöndeki tüm miras ve haklarımdan vazgeçeceğim. O'nun adının evinde bulunan ödülleri, fotoğrafları, anıları, kitapları, filmleri ile birlikte Torba'da bir müzede yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Tabii şuanda miras davamız devam ediyor, sonuçlanmasını beklemek durumundayız" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER