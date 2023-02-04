Kültür Bakanlığı’ndan sinema salonlarına yerli film desteği

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde yurt genelindeki toplam 105 sinema salonuna toplam 14 milyon 235 bin liralık destek sağlayacak. Bakanlık, pandemi sürecinde kapılarını kapamak zorunda kalan sinema salonlarına "Yerli Film Gösterim Desteği" verileceğini duyurdu. Başvuru süreci tamamlanan ve destek almaya hak kazanan sinema salonlarının listesi Sinema Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Yurt genelindeki 105 sinema salonuna aktarılacak olan 14 milyon 235 bin liralık destekle sinema sektörünün daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi hedefleniyor.

GALAKTİK TAYFA ZİRVEDE

ÖTE yandan 2023 yılında şu ana kadar en çok izlenen filmler de netleşti. Listenin zirvesinde 2 milyonu aşkın izleyici ile "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" yer aldı. Bakanlık destekli filmi, "Avatar: Suyun Yolu" ve Kutsal Damacana 4" filmleri takip etti.