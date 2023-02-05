‘Ateş Kuşları’nda duygusal anlar

Duygu yüklü hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ateş Kuşları, dördüncü bölümüyle büyük bir ilgi gördü. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni alan dizi, izleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damgasını vurdu.

ALİ'YE ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Dizinin 4. bölümünde tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Yaşanan arbedede Ali yaralanırken, çalıştığı çöplükteki iş arkadaşları bir kamyonla yardıma geldi. Zümrüt'ün adamları yere yığılırken, Ali de işçi arkadaşlarına teşekkür etti. Ali, Zümrüt'ün korumasına "Zümrüt Abi'ni içeri attırıp arazisine konacağımı sanırken yanılmadım... Ama o garibana gücünün yeteceğini düşünerek çok yanıldı!" dedi.

MERCAN BİR ANDA FENALAŞTI

Gülayşe, Yakup'un kardeşini bulmak için gözünü karartıp Çatal'ın inine girdi. Hem Çatal'ın zulasını çaldı hem de Yakup'u kardeşi Harun'la buluşturdu. Yaralanan Şirin'i eve götüren Mercan, Eyüboğlu Köşkü'ne sızdı. Nizam Eyüboğlu; Komiser Barbaros'tan umudu kesince 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar'ın haberini yapan gazeteci Sezin'i akşam yemeğe davet etti. Yaralı Şirin'in yerine Mercan yemek yapmayı ve işlere yardımcı olmayı teklif ederek köşk ahalisinin güvenini kazandı. Mercan, yemekte Nizam Eyüboğlu'nun yanında, 23 yıl önce kendisine "Büyüyünce ne olacaksın, hayalin ne?" diye soran Sezin'i ve eşini görünce bir anda fenalık geçirdi.