“İhtiyaç Haritası” için çağrıda bulundular

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kültür kurumları ve ünlü isimler yardım faaliyetlerine devam ediyor.Oyuncu Mert Fırat'ın kurucusu olduğu "İhtiyaç Haritası" aracılığıyla tiyatro DasDas'taki dayanışma merkezine giden ünlü isimler, yardım çağrıda bulundu. Topluluğun Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yayınlanan videoda, halen çeşitli ihtiyaçların devam ettiği belirtilerek, oyuncular Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen ve Müge Boz'un yardım çağrısı paylaşıldı.

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