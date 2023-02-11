  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “İhtiyaç Haritası” için çağrıda bulundular

“İhtiyaç Haritası” için çağrıda bulundular

11.2.2023

“İhtiyaç Haritası” için çağrıda bulundular
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kültür kurumları ve ünlü isimler yardım faaliyetlerine devam ediyor.Oyuncu Mert Fırat'ın kurucusu olduğu "İhtiyaç Haritası" aracılığıyla tiyatro DasDas'taki dayanışma merkezine giden ünlü isimler, yardım çağrıda bulundu. Topluluğun Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yayınlanan videoda, halen çeşitli ihtiyaçların devam ettiği belirtilerek, oyuncular Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen ve Müge Boz'un yardım çağrısı paylaşıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA