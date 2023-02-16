KÖPEK Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) arama, kurtarma ve ilk yardım ekibiyle birlikte afet bölgesinde gönüllü olarak görev yapan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, depremzede Zeynep ile birlikte köpeğine kulübe yaptı. Önceki gün küçük bir çocuğun kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun, duygu yüklü yeni paylaşımına yorum yağdı. Ogün Kaptanoğlu, adının Zeynep olduğunu açıkladığı depremzede çocuk ile birlikte köpeğine kulübe yaptı.

KULÜBENİN fotoğraflarını hesabından yayınlayan oyuncu, "Dediğin gibi Zeynep, o da üşümesin yazık! O güzel kalbinden, yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk" mesajını yazdı. Ogün Kaptanoğlu'nun duygulandıran paylaşımını gören takipçileri, yazdıkları yorumlar ile oyuncuya teşekkürlerini iletti.

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