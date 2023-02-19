Dualarımız depremzede kardeşlerimize

Ünlü isimler mübarek Miraç Kandili gecesi sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını aktardı. Sibel Can, Müge Anlı, Esra Erol, Petek Dinçöz, Seray Sever, Hadise ve Filiz Akın gönderilerine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ŞİFA DİLEDİLER

Hakan Ural paylaşımında, "Miraç gecemiz mübarek olsun. Allah milletimize devletimize güç ve sabırlar versin" derken, Petek Dinçöz ve Deniz Seki de mesajlar paylaştı. Esra Erol ise, "İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, ailelere ve milletimize başsağlığı dilerim. Geride kalan yakınlarına sabırlar ve dayanma gücü diliyorum" dedi.

İYİ OLANA KADAR SÜRSÜN

USTA isim Filiz Akın, "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Tüm dualarımız kabul olsun. Hayırlarımız ve yardımlarımız tüm depremzedelere ulaşsın. Onlar iyi olana kadar sürsün" şeklinde duygusal bir paylaşım yaptı.

'HEPİNİZİN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR'

ÜNLÜ isimler deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Çoğu ünlü yardımlara destek oldu, olmaya da devam ediyor. Bu isimlerden biri de Ezgi Şenler oldu. Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan depremzedenin 31 plakalı aracını görüp, selam veren oyuncu, olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Şenler, "31 plaka bir araç gördüm. Camı açıp 'Geçmiş olsun' dedim. Amca teşekkür ettikten sonra, 'Evimiz yok, Ankara'ya geldik' dedi. 'Hoş geldiniz' dedim. Başımızın üstünde yeriniz var. Kalbim acıyor. Beraber iyileşeceğiz. Biz buradayız" dedi.

DOĞUKAN MANÇO ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM İSTEDİ

TÜRKIYE'YI yasa boğan deprem felaketi sonrası bölgeye giden Doğukan Manço, depremzede çocuklar için oyuncak çağrısında bulundu. Manço, "Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

DERDİN, DERDİM OLDU BUGÜN TÜRKİYE

ÖZBEK şarkıcı Shohjahon Jorayev, Özbek şair Bobur Bobomurod'un "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" eseriyle Türk halkına başsağlığı diledi. Şarkıcı eserini depreme ilişkin yapılan haberlerin yer aldığı kliple sosyal medya hesabından yayınladı. Klipte şu sözlere yer veriliyor: Ah, sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye... Güzel toprağında gezdiğim vardı. Mavi denizinde yüzdüğüm vardı. Seni kendim gibi bildiğim vardı. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm.."