Elif Ada’dan kalpleri ısıtan davranış

TÜRKİYE, Kahramanmaraş'ta yaşanan,10 kentte yıkıma neden olan iki büyük depremle yasa bürünürken, Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile önceki gün Bursa'dan anlamlı bir paylaşım yaptı. Kızıyla birlikte Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız, kalpleri ısıtan bir mesaj yayınladı. Yıldız, paylaşımında "Çocukların duası kabul olur' dedim. Kızım da 'Bol bol dua edelim anne' dedi. Bu mübarek günde tüm ölmüşlerimiz ve afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" ifadelerini kullandı.

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