Mehmet Şef: Tezgah yürüdü resmen

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Gaziantep'e giderek mutfak kuran Şef Mehmet Yalçınkaya, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlere Gaziantep'te yakalandı. Yalçınkaya, sosyal medya hesabından, yaşadığı korku dolu anlar anlattı.

Şef Yalçınkaya, yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını söyleyerek şunları dile getirdi: "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen." Kentte yağmur başladığını da belirten ünlü şef, "Allah sabır versin. Gerçekten normal günler yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.