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Ünlüler Tezay’ı son yolculuğuna uğurladı

25.2.2023

Ünlüler Tezay’ı son yolculuğuna uğurladı
55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Rüştü Köknar Tezay Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bayrağına sarılan Tezay'ın cenazesi camii avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Sanat camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Tezay'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu. Cenazeye Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik, Sarp Akkaya gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
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