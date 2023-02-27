Müge Anlı’da 3 dosya aydınlatıldı

ATV ekranlarında gündüz kuşağının reyting rekortmeni 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, deprem yardım çalışmaları ile iki hafta ara verdiği yayınına, 20 Şubat Pazartesi günü başladı. Müge Anlı, cinayet şüphesiyle ele aldığı iki kayıp dosyası ile bir dolandırıcılık konusunu çözüme kavuşturdu. Biri kuzenleri, diğeri iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan iki kayıp dosyasında toplam 5 zanlı; dolandırıcılık konusunda ise bir zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından öldüresiye dövüldüğü bilinen iki çocuk babası, 46 yaşındaki Ümit Sedat Özcan'ın kaybından 5 ay sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Ümit Sedat Özcan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan maktulün kuzenleri; Kubilay Güney, Gülşah Güney, Kürşat Güney ve kuzeni Kubilay Güney'in eşi Melike Güney, "Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.



İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

31 Ocak'ta, Antalya Serik'te aracıyla kaybolan 7 çocuk babası, 64 yaşındaki Şükrü Güvenilir'in, kaybolduğu akşam birlikte alkol aldığı, kendisinden 30 yaş küçük iş arkadaşı Bekir Demiray tarafından başına sopayla vurularak öldürüldüğü açığa çıktı.



DOLANDIRICI YAKALANDI

Beyin tümörü ile mücadele eden ve iki yıl önce geçirdiği operasyon sonucu görme yetisini kaybeden 18 yaşındaki Merve Yıldırım'ı gözlerini açma vaadiyle 260 bin lira dolandıran üfürükçü Adem Önal, Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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