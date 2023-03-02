İstanbul’un fethini çadıra resmettiler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından İletişim Başkanlığının desteği ile deprem bölgesine gelen oyuncu Tamer Karadağlı, futbolcu Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Gökhan Karacık, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Derda Yasir Yenal, Muhammed Emre Kaya, Muhammed Burak Haktanır, Onur Yaprakçı, Emir Rıfat Işık, Caner Otrakçı, Necati İşbilen, Musa Evren, Recep Çavdar, Emre Bulut, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes, İslahiye ve Nurdağı'nda depremzede çocuklar ve aileleri ile buluştu.

TÜRK KAHVESİ İKRAM EDİLDİ

Çadırkentte depremzede bir bebeği kucağına alarak seven Tamer Karadağlı ve ünlü isimler, bir çadırı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan ünlü isimler, çadırda kalan ailelerin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Çadırda kalan aile ise ünlü isimlere Türk kahvesi ikram ederek, destekleri için teşekkür etti. Çadırkentte çocukların etkinlik alanını gezen Tamer Karadağ ve beraberindeki ünlü isimler, çocukların hep bir ağızdan söylediği 'Hayat Bayram olsa" şarkısı ile karşılandı.

ANLAMLI OLDU

TANINAN oyunculardan İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir ise çadıra İstanbul'un fethini resmetti. Oyuncu Ürün'in sprey boya ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın silüetini, ses sanatçısı Aydemir ise surları şahin topları ve Türk bayrağını çizdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın silüetini resmeden oyuncu İsmail Hakkı Ürün, "Birden aklıma geldi, çizdim. Nerden aklıma geldi bilmiyorum. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han'a benzettiler ve eklemelerini de daha sonra kendileri yaptılar. Fena da olmadı. Ben resim konusunda yetenekli değilim ama böyle güzel bir resim ortaya çıktı" dedi.

ACILAR PAYLAŞILMALI

ÇADIRKENTTE depremzede bir bebeği kucağına alarak seven Tamer Karadağlı ve ünlü isimler hep birlikte, bir çadırı da ziyaret etti. Rap sanatçısı Resul Aydemir ise, "Hem acıları paylaşmak hem de eksik şeyleri tamamlamak için buradayız. Amacımız, çocukların gündemini değiştirmek, onları bir saatliğine de olsa acı dolu bu gündemden çıkarmaktı. Biz de tarihimizi işledik" dedi.