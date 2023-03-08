Atatürk’ü ilk defa bir kadın canlandıracak

Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu depremzedeler yararına 'perde' diyecek. Şaziment Duran'ın yazıp yönettiği ve makyözlüğünü popüler dizi ve sinema filmlerinin makeup artisliğini yapan Özlem Çıldam'ın üstlendiği 'Çantadaki Sır' isimli oyunu sahneleyecek olan Güçlü Kadınlar, oyunun tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.

MAKYAJDA DUYGULANDIM

Türkiye'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa bir kadın tarafından oynanacağı oyunun make-up artisliğini üstünen Özlem Çıldam, makyaj sırasında çok duygulandığını ve böyle bir makyajı yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu benim için de oyuncumuz içinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yeniden hayat vermek oldukça onur verici ve duygulandırıcı bir durum. Bu makyajı yaparken hem çok duygulandım ve çok zorlandım. Tüm İzmirlileri oyunumuza bekliyor ve hem bize hem de depremzedelerimize destek olmaya çağırıyorum" dedi.

DESTEK BEKLİYORLAR

Oyunu hem yazan hem de yönetmenliğini üstlenen Şaziment Duran'ın ise oyun hakkında bilgiler vererek, "Oyunumuz Anadolu'yu anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar dönemi. Türk kültürlerini işliyoruz genelde. Mitolojik örnekler var, Anadolu kadınından örnekler var. Oyunumuzu izleyecek olan tiyatro severler gülecekler, düşünecekler, ağlayacaklar ama biz ağlatmaktan yana değiliz, düşündürmekten yanayız. 600 kişilik bir salonda oynayacağız. İş adamlarından, derneklerden beklentimiz şu; gelemeyeceklerse bile bilet alsınlar biz o biletleri halka dağıtalım" şeklinde konuştu.