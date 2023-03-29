Sezer ile Mardini’den depremzedelere moral

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta yaşanan depremden etkilenerek evlerine giremeyen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve şarkıcı Berdan Mardini, moral ve moivasyon için depremzedelerle buluştu. Vatandaşların moral ve motivasyon artırmak için bir araya gelen Sezer ve Mardini, önce şarkı söyleyip alkış tuttu, sonra ise hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekti. Gün boyu vakit geçiren iki ünlü sanatçı, depremzedelerin yüzlerinde tebessüme eden oldu. Sanatçılara motivasyon desteği için depremzedelerin yanına davet eden Şafak Sezer, fırsat buldukça gelmelerini istedi. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ise eğlenmeye, güldürmeye ve onlarla şarkı söylemeye geldiklerini ifade etti.

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