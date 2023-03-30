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Haberler Sarmaşık Kızı ile aynı kaderi paylaştı

Kızı ile aynı kaderi paylaştı

Fatma Girik’in Bodrum’da korona virüs tedavisi gören annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav hayatını kaybetti.

30.3.2023

Gazete

Kızı ile aynı kaderi paylaştı
Korona virüs hastalğı tüm dünyada çok sayıda canı yaşamdan kopardı. Ülkemizde de Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik, geçen yıl 24 Ocak'ta bu nedenle vefat etmişti.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ
Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav da kızıyla aynı kaderi paylaşarak, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı.Yeşilçam'ın usta ismi Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

OSMAN AKÇA
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