Kızı ile aynı kaderi paylaştı

Korona virüs hastalğı tüm dünyada çok sayıda canı yaşamdan kopardı. Ülkemizde de Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik, geçen yıl 24 Ocak'ta bu nedenle vefat etmişti.



ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Ukav da kızıyla aynı kaderi paylaşarak, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı.Yeşilçam'ın usta ismi Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.



OSMAN AKÇA

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