Müstakbel gelinler alışverişte

Önümüzdeki yazın ünlü gelinlerinden Eda Ece ve Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile birlikte görüntülendi.

20 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girecek olan Eda Ece, düğün hazırlıklarını devam ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış. Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış.

GELİNLİĞE KARAR VERMEDİM

Ece, "Gelinliğime hala karar veremedim, Danla da nikah şahidim olacak" dedi. Eylül ayında ise sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan sunucu Burcu Esmersoy, yoğun iş temposundan vakit bulabildiği sürece mağazaları dolaşıyor. Önceki gün de objektiflere yakalanan Esmersoy, spor ve şık kombiniyle dikkat çekti.