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Haberler Sarmaşık Müstakbel gelinler alışverişte

Müstakbel gelinler alışverişte

Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran’da dünyaevine girecek. Burcu Esmersoy ise Eylül ayında sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İki ünlü isim geçtiğimiz gün alışverişte objektiflere yakalandı

9.4.2023

Gazete

Müstakbel gelinler alışverişte

Önümüzdeki yazın ünlü gelinlerinden Eda Ece ve Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile birlikte görüntülendi.

20 Haziran'da Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girecek olan Eda Ece, düğün hazırlıklarını devam ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış. Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış.

GELİNLİĞE KARAR VERMEDİM
Ece, "Gelinliğime hala karar veremedim, Danla da nikah şahidim olacak" dedi. Eylül ayında ise sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan sunucu Burcu Esmersoy, yoğun iş temposundan vakit bulabildiği sürece mağazaları dolaşıyor. Önceki gün de objektiflere yakalanan Esmersoy, spor ve şık kombiniyle dikkat çekti.

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