  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Dualarınızı eksik etmeyin”

“Dualarınızı eksik etmeyin”

Roman asıllı ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalanarak hayranlarını üzdü. Ulus’taki özel bir hastanede ameliyat olarak operasyon geçiren Hüsnü Şenlendirici'yi, yakın dostları yalnız bırakmadı.

11.4.2023

Gazete

“Dualarınızı eksik etmeyin”
İki çocuk babası olan ve bağırsak kanserine yakalanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'yi dün yakın dostları olan Ercan Saatçi ve Hakan Altun, ziyarette bulundu. Hüsnü Şenlendirici sosyal medya hesabından Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın." şeklinde paylaşım yaptı.



SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı. Hüsnü Şenlendirici'nin yakın arkadaşı olan Hakan Altun arkadaşını hastanede ziyarete gitti ve yaptığı paylaşımda Şenlendirici'nin durumuyla ilgili şunları söyledi: Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü'ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA