İki çocuk babası olan ve bağırsak kanserine yakalanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'yi dün yakın dostları olan Ercan Saatçi ve Hakan Altun, ziyarette bulundu. Hüsnü Şenlendirici sosyal medya hesabından Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın." şeklinde paylaşım yaptı.Hüsnü Şenlendirici'nin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kanser tedavisi gören ünlü müzisyeni yakın dostları yalnız bırakmadı. Hüsnü Şenlendirici'nin yakın arkadaşı olan Hakan Altun arkadaşını hastanede ziyarete gitti ve yaptığı paylaşımda Şenlendirici'nin durumuyla ilgili şunları söyledi: Değerli kardeşim müzik yoldaşım sevgili Hüsnü Şenlendirici ufak bir operasyon geçirmiştir. Şimdi sağlık durumu çok iyi Allaha şükürler olsun. Bu süreçte bizi arayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Sevgili kardeşim Hüsnü'ye Allahtan acil şifalar dilerim, dualarınızı eksik etmeyin.