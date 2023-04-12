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Haberler Sarmaşık Osman Bey, Nayman ile teke tek karşılaşıyor

Osman Bey, Nayman ile teke tek karşılaşıyor

12.4.2023

Gazete

Osman Bey, Nayman ile teke tek karşılaşıyor
ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 121. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'la teke tek karşılaşırken, İsmihan Sultan ise bu çatışmadan karlı çıkmayı planlayarak bir oyun kuracaktır. Osman Bey ve Nayman'ın çekişmesi dizinin nabzını yükseltecek. Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.
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