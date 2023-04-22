Ünlüler bayramı sosyal medyadan kutladılar

Ramazan Bayramımız mübarek olsun."Sağlıkla, huzurla ve sevdiklerimize birlikte iyi bayramlar diliyorum."Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin."Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun."İyi bayramlar diliyorum."Güzel bayramlar"Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar..."