Ünlüler bayramı sosyal medyadan kutladılar

TÜRKAN ŞORAY
Ramazan Bayramımız mübarek olsun.
SİBEL CAN
"Sağlıkla, huzurla ve sevdiklerimize birlikte iyi bayramlar diliyorum."
HÜLYA KOÇYİĞİT
Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun.
BURCU ESMERSOY
"Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin."
BAHAR ÖZTAN
Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun.
ATA DEMİRER
"İyi bayramlar diliyorum."
DEMET ÖZDEMİR
Güzel bayramlar
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
"Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar..."