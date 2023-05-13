Küstah Fazıl Say’a tepki yağdı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki çeken piyanist Fazıl Say, bu kez baltayı sert taşa vurdu. Önceki gün Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sağlayan bilim insanlarının projelerini alaycı bir dil kullanarak hedef alan Say, bununla da yetinmeyip takipçilerini manipüle etmeye kalktı.

UZAY PROJESİYLE ALAY ETTİ

Piyanist Fazıl Say, Selçuk Bayraktar'a ait olmayan "Ay'a sert iniş" sözünü çarpıttı. Türkiye'nin uzay projesiyle açıkça dalga geçen Say, "Bayraktar'ın konuşmasını dinledim. Hayli iddialı uzay konusunda. 'Ay'a sert iniş yapacağız' diyor. Sonra tekrar etti. "Sert iniş" dedi. Yani gerisini Ay düşünsün! Ama

ben söyleyeyim, bu ahaliyi sadece bu kesmez. Dahası lazım; Mars'a tekme tokat iniş' filan demeli" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Bayraktar ise, Fazıl Say'a yönelik "İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışın. 'Ay'a sert iniş projesi'ni ben değil, Türkiye'nin en iyi roketbilimcilerinden Doç. Arif Karabeyoğlu anlattı. Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. Zira, bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz" şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan, Say'ın art niyetli paylaşımına da sosyal medya kullanıcılarından onlarca tepki mesajı geldi. Bazı kullanıcılar, "Cahillikle, küstahlık birleştiğinde karşınıza Fazıl Say çıkar", "Bunun adı Cahil Say olsun", "Cehalet, kibir, nefret aynı bünyede", "Millete sanatçı diye pazarlanan Fazıl'ın seviyesi bu" yorumları yaptı.