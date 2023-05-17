Ünlülerin vicdan farkı

Seçim sonuçları CHP yanlısı ünlü isimleri hüsrana uğrattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde açık ara farkla önde olması ise bir grup ünlünün açıkça çirkinleşmesine sebep oldu. Bazı sanatçılar ise taraflarına bakmaksızın bu çirkinliği kınadı. Depremzelere hakaretler yağdıranlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler de vardı. Hazımsızlığını halka hakaret ederek gidermeye çalışan Beşerler, sosyal medya hesabından "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık..." ifadesini kullandı. Halkın seçimine hakaret eden Beşerler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatıldı.

DAYANIŞMANIN HESABI OLMAZ

Kirli zihniyete sert tepki ise Bergüzar Korel'den geldi. Depremzedeleri hedef alan Kılıçdaroğlu destekçilerini vicdansızlıkla suçladı. Depremzelere hakaretler yağdıran bazı sosyal medya kullanıcıları, "Keşke daha çok ölseydiniz" ifadelerini kullanırken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, "Yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi" dedi. Korel sözlerine şöyle devam etti: Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü! Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliğin yanında olanlarız. Lütfen...