Drama öğrencilerinden Özdilek’te gösteri

ÖZDİLEK İzmir, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında, Ekim 2022 tarihinden itibaren ücretsiz olarak başlattığı yaratıcı drama kursu katılımcılarına özel sene sonu gösterisi düzenledi. 20 Mayıs tarihinde, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu'nda düzenlenen sene sonu gösterisine, drama atölyesi kursiyerlerinin aileleri ve Özdilek İzmir yönetimi katıldı.



HAYRANLIKLA ALKIŞLANDILAR

ÖZDİLEK İzmir, 2022 yılı Ekim ayında başlattığı ücretsiz yaratıcı drama kursu katılımcılarına özel sene sonu gösterisi düzenledi. Cengiz Oba ve Şirin Oba eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurs dönemi boyunca çocuklar, yaratıcı drama eğitimleriyle çeşitli oyunlarda rol alarak sene sonu gösterisine hazırlandı. Gösteri için Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu'nda bir araya gelen aileler ve Özdilek İzmir yönetimi, etkinlik boyunca çocukların sergiledikleri performansları hayranlıkla alkışladı. İlk kez sahne deneyimi yaşayan çocuklar, heyecanlarına rağmen her oyunun hakkını vererek ailelerine keyifli ve gurur dolu bir akşam yaşattılar. Etkinlik, çocukların okuduğu şiirler ve dans gösterisiyle son bulurken aileler etkinlik sonunda çocukları dakikalarca ayakta alkışladı. Gösteri, eğitim alan çocuklara sertifika ile hediyelerinin verilmesi; eğitmenler Cengiz Oba ve Şirin Oba'ya çiçek ve plaket takdim edilmesiyle son buldu. Özdilek İzmir, aileleri ve çocukları eğlence dolu ve eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.

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