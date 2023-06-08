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Haberler Sarmaşık Arkadaşlarla düğün alışverişi

Arkadaşlarla düğün alışverişi

8.6.2023

Gazete

Arkadaşlarla düğün alışverişi
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Eda Ece, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Rol aldığı dizinin final yapmasıyla birlikte tatile erken başlayan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu alışverişte aldı. 21 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu, düğüne sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Neşeli ve eğlenceli halleriyle objektiflere yansıyan güzel oyuncu, doğal güzelliği ve şıklığıyla da adeta göz kamaştırdı.
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