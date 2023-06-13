Hamilelik Atiye’nin dansına engel olmadı

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, 35. kez düzenlenen Uşak Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı. 'Budur', 'Salla', 'Aşkistan', 'Ya Habibi', 'Soygun Var', 'Salla' gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca konserine aralıksız devam etti. Atiye, sahnede kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte hamile olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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