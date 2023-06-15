Güzide hayatının en zor kararını verecek

ATV'NİN, ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" bu akşam sezon finaliyle ekranlara geliyor. Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir. Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar. Tarık, bu oyunun düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir. Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür. Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

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