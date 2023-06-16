Ekin Ekinci’den ‘bilmece’ gibi şarkı

POP müziğin yükselen yıldızı Ekin Ekinci'nin "Bilmece" isimli single çalışması Fam Music Company etiketi ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği Bünyas Herek'e, düzenlemesi Alişan Göksu'ya, mixmasteringi Özgür Yurtoğlu'na ait olan "Bilmece" şarkısı; hareketli tarzı, sempatik ve eğlenceli yaklaşımıyla ayrılık sonrası sürecini konu alıyor.

KLİP ÇEKİMİ 16 SAAT SÜRDÜ

ŞARKININ video klibinin çekimi Montenegro'nun Kotor şehrinde 16 saat sürdü. Ayrılık sonrası yaşanılan duygusal durum ve geçişlerin yansıtıldığı şarkının klibinde sanatçının yaşadığı durumu atlatmak üzere çıktığı yolculuktaki çektiği vloglar ve gezintisi ile izleyiciye eğlenceli bir tatil anı sunulmak istendi. Ekin Ekinci klibi ile ilgili; "Duygu durumları değişkendir, insanların olaylara verdiği tepkilerde dahil. Herkesin olayları atlatma biçimleri de farklıdır.