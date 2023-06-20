Aslıhan Turan’ın hayali gerçek oluyor

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünya evine giren Aslıhan Doğan Turan; ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, 2020 yılında ikinci oğlu Asil Aslan'ın doğumundan hemen sonra tekrar anne olmak istediğini söyleyen Turan, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey... Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum." demişti. Son olarak Turan cephesinden müjdeli bir haber geldi. Ünlü çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. 6 haftalık hamile olan Aslıhan Turan adım adım hayallerine yaklaşıyor.

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