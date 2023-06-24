Hande 3 ayda 150 kişilik ekiple şov yaptı

PARAF Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde ünlü pop yıldızı Hande Yener unutulmaz sahne şovu ile izleyicileri büyüledi. Aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Hande Yener, dans şovu ile de büyüledi. Dansçıların için 50 parçadan oluşan styling çalışması yapıldı. Teknolojinin sanatla buluştuğu dev Kuruçeşme konserinde yapay zekayla üretilmiş Hande Yener robotları konser öncesinde dev ekranlarda seyirciyi karşılamasıyla dikkat çekerken bir ilke imza atıldı.