Çeşme’de renkli bayram konserleri

Bayramın ilk günü Çeşme'de sahne alan isimler arasında yerini alan Funda Arar, Haluk Levent, Melike Şahin, Kardelen, Ümit Sayın, Cengiz İmren ve Cenk Eren sevenlerine eğlencesi yüksek bir bayram coşkusu yaşattı.

Günay Restoran'da Cenk Eren muhteşem orkestrasıyla mikrofon başına geçerken, ardından usta sanatçı Funda Arar sahnedeki yerini aldı. 90'ların yıldız isimlerinden Ümit Sayın da Alaçatı Smak'da dinleyicileriyle buluştu.

TÜRKÜLERLE COŞTULAR

Sahnede yüksekte olduğu için dinleyicilerinden uzak kaldığını söyleyen Sayın, "Ben sizlerle daha samimi olmak istiyorum. Bu şekilde aramızda mesafe varmış gibi hissediyorum" diyerek sahneden inip sevenlerinin arasında birlikte şarkı söyledi.

Güçlü bir sese sahip olan Kardelen ise bu yazın ilk Çeşme buluşmasını Alaçatı Hayal Kahvesi'nde gerçekleştirdi. Ses yapısıyla birçok ünlü isimden daha önde olan güzel müzisyen, geleceğin şarkıcıları arasındaki yerini alacağının sinyalini şimdiden verdi. Anadolu rock müziğin zirvedeki isimlerinden Haluk Levent, Jolly Joker'de muhteşem bir geceye imza attı. Her konserinde sevenlerinin arasında dolaşıp şarkı söylemekten keyif alan ve bu geleneğini bozmayan Levent, dinleyicileriyle yakın temas halinde olup kendinden büyük kadın hayranlarıyla dans etti. Gecede hareketli türkülere de yer veren sanatçı, orkestra ekibi ve vokalistleriyle sahnede coşarken, hayranları da halay çekerek karşılık verdi.