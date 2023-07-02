Sertab Erener’den ninni projesi

TÜRK popunun yıldızı Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da muhteşem bir konsere imza attı. Erener, Kerki Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan sanatçı performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet eden Erener, "Bebeklere ve uykusu olmayanlara ninni projesi başlattım, 5 tane İngilizce ninni hazır, 14 Temmuz'da sizlerle olacak. Umarım beğenirsiniz. Bununla birlikte 10 şarkıdan oluşan Herdem Yeşil adlı albümü de sizlerle buluşturacağım" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erener, 22 Temmuz'da bir kere daha Bodrum Antik Tiyatro'da yeniden sevenleriyle bir araya gelecek.