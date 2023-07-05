Muhteşem düğünlere imza atıyorlar

Düğün ve davet organizasyonlarının amiral gemilerinden 'Case De Garden' Wedding ile Cenk Telkıvıran Orkestrası, birlikte muhteşem düğünlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 8 yıldır iş ortaklığı yürüten Case De Garden Wedding ve Cenk Telkıvıran Orkestrası, bugüne kadar 3 bini aşkın düğüne imzasını attı.

KULAKLARIN PASI SİLİNİYOR

8 müzisyen ve 6 solistten oluşan profesyonel bir ekibe sahip olan Cenk Telkıvıran Orkestrası kurucusu Cenk Telkıvıran, Case De Garden Wedding ise sahibi Erdal Düztaşlık önderliğinde çıtayı her sene bir üst seviyeye taşıyor. Düğün içinde bugüne kadar yapılmamış sürpriz organizasyonları ile beğeni toplayan Cenk Telkıvıran Orkestrası, muhteşem repertuvarı gelen misafirlerin eğlendiriyor ayrıca diğer orkestralara da örnek oluyor. Farklı konseptleri ile Case De Garden ise düğün modasına damga vuruyor.