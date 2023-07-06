Ediz Hun D&R’da Yesilçam rüzgarı estirecek

Usta Oyuncu Ediz Hun, anılarına yer verdiği, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum'un söyleşilerinden oluşan otobiyografik türdeki kitabı "Film Gibi Geçti"yi 8 Temmuz Cumartesi, D&R Suadiye mağazasında okurları için imzalayacak. Hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, dönemin kritik olaylarına da değinen Ediz Hun, Yeşilçam'a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne de yer veriliyor.

HUN'UN HAYATI: FİLM GİBİ GEÇTİ

Kültür, sanat ve eğlence dünyasını tek çatı altında birleştiren D&R, geleneksel yazar okur buluşmaları kapsamında bu kez Türk sinemasının jönlerinden Ediz Hun'u ağırlıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ediz Hun'un doğumundan bugüne kadar olan yolculuğunu, periyotlar halinde aktardığı kitabı "Film Gibi Geçti"nin imza günü, 8 Temmuz saat 13:00'de D&R Suadiye mağazasında düzenlenecek.