Yengi’nin sahnede çay keyfi

90'LARIN yıldız isimlerinden Aşkın Nur Yengi, önceki gece Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Herkesi kendisine hayran bırakan enerjisinin yanı sıra hem güncel hem de nostaljik repertuarıyla dolu dolu bir geceye imza atan sanatçı, zaman zaman sahneden inip masaları dolaşarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Kendisine gönderilen ikramlara teşekkürle karşılık veren ancak sahnede alkol almayan Aşkın Nur Yengi, mekanın garsonlarından çay istedi. Kadehte gelen çayın gerçek olmadığını söyleyenleri görünce, "Gelin tadına bakın. Gerçekten çay mı değil mi anlarsınız. Biraz soğumuş ama olsun. Her sahnemde ısrarla çay olmadığını dile getiriyorlar. Herkes içmek zorunda mı?" yorumunu yaptı.