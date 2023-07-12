Aslan Zorbey erkekliğe ilk adımını attı

İZMİR'İN genç işadamlarından, özellikle Urla'da yaptığı villalarla son dönemde adından bahsettiren Zorbey İnşaat'ın sahibi Alpcan Zorbey Çalışkanelli ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuğçe Çalışkanelli'nin oğlu Aslan Zorbey muhteşem bir sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımını attı. Güzelbahçe Case De Garden'da yapılan törene çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin kahramanı Aslan Zorbey'in zeybek ekibiyle yaptığı dans geceye damga vurdu. Aslan Zorbey'in dansı davetlilerden büyük alkış topladı. Çalışkanelli çiftinin kızları Ada Çalışkanelli de ağabeyinin sünnet töreninde gelinlik giydi.

CEM BELEVİ SAHNE ALDI

GENÇ çiftin dostları sanatçı Cem Belevi de onları yalnız bırakmayıp bu özel gecede sahneye çıktı. Davetliler Belevi'nin şarkılarıyla geç saatlere kadar doyasıya eğlendiler. Sünnet törenine katılan yüzlerce davetli unutamayacakları bir gece yaşadı.