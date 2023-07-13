Hüsnü Şenlendirici Sığacık’ı şenlendirdi

Sığacık'ın popüler mekanı 'Dut Gibi' ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Hafta içi olmasına rağmen yoğun katılımın gerçekleştiği konserde ünlü klarnet virtiözü Hüsnü Şenlendirici, bazı parçaları da kendi söyledi. Dut Gibi'ye gelen misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

'Bana 25 yaşından beri dede diyorlar' Hüsnü Şenlendirici,

"Önce sağlık sonra zamanı değerlendirebildin mi dünyada gerisi yok zaten. Para onlardan sonra geliyor. Zaman çok acımasız. Biz de beyazladık artık. Bana 25 yaşından beri dede diyorlar. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Bak Fedon oldum. Beyazlarda güzel. Boşa beyazlamadıysan güzel diyerek ardından 'Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler' şarkısını çaldı. "Mavi Mavi" parçasıyla konseri bitiren ünlü sanatçı, havanın sıcak olması nedeniyle sürekli terini silmek zorunda kaldı. Sığacık'ın ünlü mekanı Dut Gibi'de konserler devam edecek. Dut Gibi'de gerçekleşecek konserler arasında 12 Temmuz Işın Karaca, 19 Temmuz Cem Belevi, 24 Temmuz Sakiler ve 26 Temmuz'da Haktan yer alacak.