Türkiye tek yürek oldu

Hülya Koçyiğit, Alişan, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş, Sinan Akçıl ve Sibel Can gibi birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar ve hain girişimi bozguna uğratan şehit ve gazilerimizi andılar.

Sinan Akçıl: Şehit annelerimizin ruhunu ferah tutalım... Biz buradayız, Batuhan ve diğer şehitlerimiz de bizi izliyor eminim...

Demet Akalın: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günümüz kutlu olsun. Unutmadık unutmayacağız.

Mustafa Ceceli: Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...

Muazzez Ersoy: Bayrakları bayrak yapan, üstünndeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Sibel Can: Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hala aklımızdave hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

Hülya Koçyiğit: 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.