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Haberler Sarmaşık Türkiye tek yürek oldu

Türkiye tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’inci yılında Türkiye şehit ve gazilerini unutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara akın eden halk, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlerin kirli emellerini bozguna uğratmıştı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda canları pahasına vatanlarına sahip çıkan kahramanlarını bir kez daha yad etti. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

Türkiye tek yürek oldu

Hülya Koçyiğit, Alişan, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş, Sinan Akçıl ve Sibel Can gibi birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar ve hain girişimi bozguna uğratan şehit ve gazilerimizi andılar.

Sinan Akçıl: Şehit annelerimizin ruhunu ferah tutalım... Biz buradayız, Batuhan ve diğer şehitlerimiz de bizi izliyor eminim...

Demet Akalın: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günümüz kutlu olsun. Unutmadık unutmayacağız.

Mustafa Ceceli: Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...

Muazzez Ersoy: Bayrakları bayrak yapan, üstünndeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Sibel Can: Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hala aklımızdave hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

Hülya Koçyiğit: 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

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