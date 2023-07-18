Yaralıyı umursamadı köpek için teşekkür etti

Oyuncu Özge Özder, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün başıboş bir köpeğe çarptığı kazaya şahit oldu. Sürücüyü umursamayan Özder, köpeğin kurtarılması için anında ekip yollayan Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Özge Özder'e teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Özellikle, oyuncu Özder'in "Ambulans da yaralıları aldı galiba" sözü dikkat çekti.

HALİNİZE YAZIK!

Paylaşımında Özder, "Bir şey olduğu zaman hayvanları terk etmeyin. Bulundukları bölgenin başında bekleyip belediyeyi aradığınız anda gerçekten en hızlı onlar geliyorlar. Bir çok veterineri aradık. Nedense belediyenin bu kadar çabuk hareket edeceği benim aklıma gelmemişti. Bodrum Belediyesi'ni aramamızla beraber anında ekip yola çıktı" dedi.

Aras'ın kazada yaralananları umursamayarak başıboş köpeğe ilgi gösterdiği tavırlar büyük tepki topladı. Bir vatandaş, "Utanılacak halinizle gurur duyuyorsunuz değil mi? Yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

BAŞKAN Aras'ın yaralı sürücüyü umursamaksızın sokak köpeğine ilgi gösterdiği tavırlar tepki çekti. Vatandaşlar, Özder'in videosunda kullandığı "Ambulans da yaralıları aldı galiba" sözlerine işaret ederek Başkan Aras'a da tepkilerini dile getirdiler. İşte bazı tepkiler:

- Utanılacak halinize gurur duyuyorsunuz öyle mi?

- Tarih bunları "rezillik" olarak yazacak. Sizi de!

- İnsan onuru ve şerefi bu kadar aşağılanamaz! Başıboş köpek yüzünden motosikletli vatandaşımız kaza yapıyor. Videonun sonuna bakın lütfen... Köpek alındıktan sonra "Ambulans da yaralıları aldı herhalde" diyorlar. Yani yaralı vatandaşımızdan önce köpek alınıyor... Bunu da Belediye Başkanı Ahmet Aras PR için paylaşıyor. Rezalet.

- "Ambulans da yaralıları aldı herhalde..."

-"Allah razı olsun yaralanan insanlar varmış öğrendik."

- "Ambulansta yaralıları aldı herhalde" sözde sanatçı yazık.