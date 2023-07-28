Şarkıları ve kostümleriyle göz dolduran Simge Sağın, önceki akşam İzmirlilerle bir araya geldi. Muhteşem bir konsere imza atan Sağın, bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti.

İzmir Kültürpark Açıkhava'yı dolduran binlerce seyirci hep bir ağızdan 'Aşkın Olayım'ı karanlıkta söyleyince Simge " Seni seviyorum İzmir" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Dakikalarca ağlayan Simge seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi. 30 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.